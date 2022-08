Correnti umide in arrivo da nrd ovest portano sulla Liguria un aumento della nuvolosità e dell’instabilità con possibili piovaschi.

Ecco, nel dettaglio, le previsioni del centro meteo Limet Liguria per le prossime ore:

Martedì 30 agosto 2022

In mattinata nuvolosità sparsa alternata a schiarite sull’intera regione; locali addensamenti più consistenti potranno interessare il settore occidentale dove non si esclude qualche rovescio associato

Dalle ore centrali della giornata, e nel corso del pomeriggio, instabilità in aumento con formazione di rovesci e temporali su Alpi Liguri e gran parte dell’Appennino, con possibili sconfinamenti costieri. In serata velature o nubi medio alte copriranno il cielo su gran parte della regione.

Venti prevalentemente deboli e variabili. Nel tardo pomeriggio qualche raffica associata ai temporali.

Mare poco mosso.

Temperature stazionarie o in lieve calo le massime.

Costa: min 19/24°C, max 24/28°C

Interno: min 11/18°C, max 24/29°C (fondovalle/collina)

Mercoledì 31 agosto 2022

Tra la notte e le prime ore del mattino possibili temporali sul settore centro-orientale. Graduale miglioramento nel corso della mattinata

Nel corso del pomeriggio rovesci temporaleschi sulle Alpi Liguri e Appennino.

Venti deboli o moderati di direzione variabile.

Mare generalmente poco mosso.

Temperature in lieve calo, specie nei valori massimi.

Tendenza per giovedì 1 settembre 2022

Al mattino ancora possibili precipitazioni a levante e nel pomeriggio nelle zone interne. Temperature stazionarie.