Il campo di alta pressione presente sul Mediterraneo centro-orientale va rafforzandosi e garantisce tempo stabile e soleggiato sulla Liguria almeno sino a martedì.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Domenica 11 settembre 2022

Al mattino qualche nube sparsa potrà interessare i versanti padani centro-occidentali e lo Spezzino, cieli in prevalenza sereni altrove

Dalle ore centrali della giornata, e nel corso del pomeriggio, formazione di addensamenti sui rilievi di Alpi Liguri ed Appennino orientale, non si esclude qualche rovescio associato. Lungo la fascia costiera asciutto e cieli sereni o al più velati

In serata sereno o poco nuvoloso sull’intera regione.

Venti tra la notte ed il mattino deboli o moderati settentrionali, locali rinforzi fino a tesi tra Genova e Capo Mele. A seguire ventilazione debole dai quadranti meridionali.

Mare mosso in mattinata, specie al largo e sul levante. Entro sera poco mosso ovunque.

Temperature minime pressoché stazionarie, massime in aumento.

Costa: min 17/24°C, max 26/30°C

Interno: min 7/18°C, max 24/31°C (fondovalle/collina)

Lunedì 12 settembre 2022

Giornata caratterizzata da tempo stabile e prevalentemente soleggiato, non si esclude qualche addensamento più consistente nelle zone interne.

Venti deboli, o al più moderati, dai quadranti meridionali.

Mare quasi calmo o poco mosso.

Temperature stazionarie le minime, in lieve calo le massime.

Tendenza per martedì 13 settembre 2022

Prima parte di giornata con cieli poco nuvolosi ovunque, dal pomeriggio generale aumento della copertura nuvolosa a partire da ponente.

Ventilazione da debole a moderata meridionale

Mare poco mosso

Temperature stazionarie.