Genova – Non ce l’ha fatta la piccola volpe malata di rogna che si aggirava sempre più disperata nella zona di Oregina. Il corpo senza vita dell’animale è stato trovato dai volontari dell’Enpa che da giorni cercavano di catturarla per poterla curare..

Un vero peccato perché la malattia è curabile e se fosse stata presa i veterinari avrebbero potuto salvarla.

“Possiamo dire con certezza – scrive l’Enpa sulla sua pagina Facebook – che il decesso è riconducibile alla grave forma di rogna di cui era affetta e non all’impossibilità a nutrirsi causata da un giro di nastro adesivo attorno al muso, come ci era stato segnalato, ma che non c’era (motivo che ci aveva spinti a dare la massima importanza al suo recupero nel minor tempo possibile).

Ringraziamo altresì gli addetti ai lavori del cantiere, gli ingegneri responsabili e i volontari che hanno monitorato la zona per più di una settimana con ronde e controlli periodici alle gabbie trappole posizionate.

Viste le numerose segnalazioni, precisiamo inoltre di essere a conoscenza di numerosi altri esemplari di volpe che si aggirano in quel territorio, e rimaniamo a disposizione qualora uno di loro dovesse aver bisogno del nostro aiuto”.

(Foto Archivio. Non pubblichiamo l’immagine dell’animale perché troppo impressionante)