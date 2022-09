Genova – Marassi in festa, a partire da questa sera alle 18 per la manifestazione Marassi sotto le stelle organizzata dal Civ.

La festa si terrà nella zona di corso de Stefanis – via Tortosa – via Monticelli con i negozi e i locali aperti sino a tardi.

Il Civ ha organizzato anche stand gastronomici, banchi dei creativi, banchi degli antiquari, stand dedicati agli animali e truccabimbi per i più piccoli

La serata musicale prevede l’esibizione di Dassistassy, Dj Erik, Ivan Dj e Genvision e si ballerà con Last Train Country Band

Previsto anche uno spettacolo comico con Daniele Raco e I Soggetti Smarriti

Per consentire la manifestazione saranno attivi dalle 10 di questa mattina in divieti di sosta in Via Monticelli (tratto Corso De Stefanis/Piazza Carloforte

in Via Tortosa parte alta e parte bassa

in Corso A. De Stefanis (tratto Monticelli/Bertuccioni)