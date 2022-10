Genova – Una notte accanto alla vasca degli squali dopo avere passato la serata ad imparare tutti i segreti della loro vita e come salvarli dall’estinzione.

Nell’ambito del Festival dello Sviluppo Sostenibile, che si terrà dal 4 al 20 ottobre, in presenza e online, su tutto il territorio italiano e nel mondo, Acquario di Genova invita le famiglie a una speciale notte per conoscere gli squali ed il progetto LIFE Elife per la loro conservazione.

I partecipanti passeranno la notte del 15 ottobre in Acquario, dormendo davanti alla vasca degli squali.

L’evento, che in questa particolare occasione sarà riservato ai bambini di 5-11 anni ed ai loro genitori, avrà inizio alle ore 21.00.

Lungo il percorso sono previste prove di abilità e giochi collaborativi per apprendere che gli squali sono più prede che predatori, che circa la metà delle specie mediterranee sono a rischio e che è necessario salvaguardarli per proteggere gli ecosistemi marini.

Verrà poi allestita la zona notte davanti alla vasca degli squali. L’esperienza si concluderà alle ore 9.00 del giorno dopo. Ogni partecipante dovrà essere munito di sacco a pelo e del necessario per trascorrere la notte in Acquario.

La partecipazione è gratuita fino a esaurimento posti. https://bit.ly/IOSTOCONGLISQUALI

Per informazioni e prenotazioni: email nottesquali@costaedutainment.it

In linea con il Goal 14 dell’Agenda 2020 “Vita sott’acqua – Conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile”, l’iniziativa vuol contribuire a diffondere una maggiore consapevolezza e conoscenza nel pubblico e nei giovani rispetto al problema della conservazione degli squali, uno degli obiettivi del progetto internazionale LIFE Elife.

Il progetto, che coinvolge dieci partner in Italia, Grecia e Cipro, tra i quali Costa Edutainment con gli Acquari di Genova e Cattolica, ha l’obiettivo principale di contribuire alla conservazione di alcune specie di squalo fortemente minacciate nel Mar Mediterraneo attraverso il coinvolgimento diretto dei pescatori per avviare l’utilizzo di attrezzi di pesca più selettivi, capaci di ridurre le catture accidentali – bycatch – del 30% nelle aree interessate.

Allo stesso tempo, il progetto mira a diminuire del 50% la mortalità di esemplari delle stesse specie, attraverso lo sviluppo di protocolli di gestione che le preservino dall’impatto dell’attività antropica.

www.LIFE ELIFEproject.eu

Il Festival dello Sviluppo Sostenibile, promosso dall’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS), è la più grande iniziativa italiana per sensibilizzare e mobilitare cittadini, giovani generazioni, imprese, associazioni e istituzioni sui temi della sostenibilità economica, sociale e ambientale, diffondere la cultura della sostenibilità e realizzare un cambiamento culturale e politico che consenta all’Italia di attuare l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e centrare i 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs).