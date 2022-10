Ne (Genova): Prevale l’ipotesi del gesto estremo nelle indagini per il ritrovamento del corpo senza vita di un giovane postino di 33 anni sotto il ponte della strada che conduce a Pian del Fieno nel comune di Ne.

Il giovane, residente a Lavagna, avrebbe lasciato acceso il motorino con il quale effettuava le consegne della corrispondenza, e si sarebbe lanciato di sotto, con un volo di circa 30 metri.

Il corpo era stato avvistato da un residente della zona che aveva visto lo scooter a lato della strada al suo passaggio per poi ritrovarlo nello stesso posto, all’incirca un’ora dopo.

Insospettito ha fermato l’auto e si è avvicinato scorgendo il corpo del postino.

Sul posto sono arrivate le forze dell’ordine e l’ambulanza del 118 ma per il giovane non c’era più nulla da fare.

Non sarebbero chiari, però, i motivi del gesto e per questo motivo non viene esclusa alcuna altra ipotesi, dal malore al tragico incidente sino all’aggressione.

Il corpo verrà esaminato dal medico legale per accertare eventuali segni di violenza e le cause del decesso.

Nel frattempo verranno ascoltati parenti e amici per cercare di capire se il giovane postino avesse dei motivi per scegliere di togliersi la vita.