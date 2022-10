Genova – Ha pranzato con il convivente sulle alture del Righi e poi, una volta tornati in auto, è scoppiata una violenta lite alimentata dall’abuso di alcolici dell’uomo che si è trasformato in un aguzzino.

Momenti di terrore, ieri pomeriggio, per una donna che è stata letteralmente sequestrata in auto dal compagno completamente ubriaco.

L’uomo, dopo la lite è partito a tutta velocità tra le curve del Righi e ha frenato a più riprese con la vettura facendo sbattere la donna contro il parabrezza e i finestrini laterali.

Non pago le ha sequestrato il telefonino e lo ha distrutto quando si è accorto che la donna stava inviando un messaggio che fortunatamente è arrivato alla figlia.

Nella comunicazione la donna chiedeva aiuto spiegando di essere prigioniera del compagno ubriaco e violento e subito la ragazza ha chiamato le forze dell’ordine fornendo le coordinate del luogo dove si trovava la vettura.

Le auto della polizia hanno intercettato la vettura e hanno bloccato l’uomo che ora dovra rispondere di una lunga serie di reati.

La donna è stata invece accompagnata in ospedale dove, fortunatamente, non sono state riscontrate lesioni gravi.