Genova – Non ci sarà, almeno per il momento, una terza giornata di sciopero con corteo per i lavoratori di Ansaldo Energia che ieri hanno bloccato per ore l’aeroporto di Genova ed il giorno precedente avevano bloccato Sopraelevata e casello autostradale di Genova Ovest per protestare contro il silenzio di Roma sul futuro dell’azienda.

Ieri sera, mentre la protesta si preparava ormai ad una nuova giornata di sciopero, con la partecipazione di tutto il comparto metalmeccanico genovese, è arrivata la comunicazione attesa da Roma.

Cassa Depositi e Prestiti garantirà lal copertura finanziaria necessaria a ricapitalizzare Ansaldo Energia e lo farà al più presto.

Si apre ora una fase interlocutoria, nella quale giocheranno il loro ruolo sindacati e Azienda ma viene scongiurata un’altra giornata di protesta e di disagi per la città.

Nel video la dichiarazione di ieri sera, al termine della protesta

In questo video il saluto dei genovesi ai lavoratori Ansaldo che tornano in azienda