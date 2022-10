Genova – Poco prima della mezzanotte di ieri gli agenti della polizia locale hanno fermato un uomo in via Gramsci, sospettato di aver rubato il monopattino sul quale viaggiava. Dopo aver rifiutato di dare le proprie generalità, l’uomo di trentacinque anni ha aggredito le forze dell’ordine, prendendo anche a calci l’autocella.

Per calmarlo, gli agenti hanno dovuto utilizzare ben tre bombolette di spray urticante, che ne hanno anche richiesto il trasporto all’ospedale Galliera per le cure del caso. Il fermato, inoltre, è stato trasportato anche nella sede della Polizia Locale in piazza Ortiz per l’identificazione e la successiva denuncia.