Genova – Stava cercando funghi sul monte Ramaceto quando è caduto ferendosi ad un a caviglia e quando si è reso conto di non poter più camminare ha chiesto aiuto con il telefonino.

I Vigili del fuoco hanno così inviato in soccorso l’elicottero Drago che ha raggunto la zona dove si trovava il cercafunghi grazie alle coordinate inviate con whatsapp.

Gli elisoccorritori sono stati verricellati a terra in prossimità dell’uomo e dopo averlo stabilizzato, hanno provveduto a issarlo a bordo per il trasporto in ospedale.