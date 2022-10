Italia – Nel corso della prossima notte tornerà in vigore l’ora solare. Allo scoccare delle ore 3, infatti, le lancette degli orologi dovranno essere portati indietro di un’ora. Per quanto riguarda i dispositivi elettronici (smartphone, pc, tablet ecc) effettueranno il cambio in automatico.

A partire da domenica, quindi, il sole tramonterà prima ma, in compenso, ci sarà più luce al mattino. L’orario legale ritornerà il vigore la notte tra sabato 25 e domenica 26 marzo.