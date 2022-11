Genova – Lampadine rotte, attività e associazioni chiuse la sera e il passaggio nella Fascia di Rispetto di Prà da Palmaro, la sera, diventa “a rischio”. La segnalazione viaggia sulle pagine social con le proteste di molti residenti che nonostante faccia buio sempre prima, la sera, passeggiano nella Fascia di Rispetto. Secondo la segnalazione la strada è tutt’altro che sicura a causa di una ridotta illuminazione e l’assenza di attività e associazioni frequentate dopo una certa ora.

Chi passeggia in zona chiede che vengano ripristinati i punti luce, con la semplice sostituzione delle lampadine guaste e la presenza di qualche passaggio di forze dell’ordine per controllare chi frequenta la zona. Troppo spesso, infatti, in zona sono state segnalate persone poco raccomandabili che potrebbero approfittare delle aree scarsamente illuminate per aggressioni.