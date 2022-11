Rapallo (Genova) – Non ce l’ha fatta Leonardo, il bambino affetto dalla rara sindrome di Rett, ricoverati lo scorso 30 agosto all’ospedale Gaslini di Genova per l’ultima terribile battaglia contro la malattia degenerativa che lo ha segnato per tutti i 10 anni in cui è vissuto.

Domani, alle 11,30, alla chiesa di Sant’Anna tutta Rapallo si stringerà in un abbraccio simbolico con i genitori e con i nonni di Leonardo per testimoniare la vicinanza di tutti in questo momento di dolore.

Il piccolo Leonardo lottava da 10 lunghi anni contro la sindrome di Rett e nel suo piccolo ha stabilito un record di sopravvivenza visto che, statisticamente, i maschietti che ne soffrono non nascono nemmeno.

Una vita segnata da cure lunghe e dolorose ma sempre affrontate con coraggio e con un sorriso sul viso che era contagioso e rincuorava medici e infermieri che per anni lo hanno aiutato.