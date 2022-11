La Spezia – Lo hanno sorpreso con 10 dosi di cocaina vicino all’Istituto Nautico e all’Istituto Tecnico Cappellini. Un uomo è stato arrestato dalla polizia nel corso di un servizio di controllo del territorio nel centro cittadino a

Gli agenti della Squadra Volante, durante una mirata attività finalizzata al contrasto della criminalità diffusa e più specificatamente avverso ai delitti in materia di stupefacenti, si avvedevano di un soggetto che sostava con fare sospetto in Viale San Bartolomeo all’altezza della fermata dell’autobus e non lontano dall’Istituto Nautico e dall’Istituto Tecnico Statale Cappellini.

L’uomo, alla vista degli operatori, cercava subito di allontanarsi per eludere il controllo, ma veniva raggiunto immediatamente dagli agenti, che rinvenivano nella disponibilità del fermato n. 12 dosi di sostanza stupefacente tipo cocaina per un peso complessivo di gr. 5, detenuta ai fini di spaccio come comprovato dall’importante quantità di denaro posseduta dalla persona benché priva di fissa dimora, di documenti e di fonti reddituali.

Considerata la gravità del fatto, l’uomo veniva tratto in arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio e accompagnato presso le camere di sicurezza della Questura in attesa del rito per direttissima.

Nella mattinata odierna si è svolta l’udienza di convalida dinnanzi al giudice per le indagini preliminari che convalidava la misura pre-cautelare ed applicava al soggetto la misura cautelare del divieto di dimora nella Provincia della Spezia.

foto archivio