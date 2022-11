Genova – Una festa a tema natalizio, sabato 10 dicembre dalle 16,00 alle 20,00 e domenica 11 dicembre dalle 15,00 alle 19,00 in via Cairoli, nel centro storico, con il CIV Cairoli Strada Nuovissima e gli animatori.

Per l’occasione ci sarà un Luna Park gonfiabile, il Trucca bimbi a tema natalizio e ben tre postazioni di Silent Disco per ballare a ritmo di musica senza disturbare nessuno.

A completare l’atmosfera natalizia e per il divertimento dei bambini sarà presente anche un carretto itinerante con l’Elfo trampoliere, l’Elfo Balloon e l’Elfo giocoliere insieme alla Magic Christmas Dance con DJ OLAF e una magnifica e magica nevicata.

L’iniziativa è organizzata per i bambini e i genitori che vorranno accompagnarli.