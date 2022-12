Sarzana (La Spezia) – Sarà l’autopsia a chiarire le cause del decesso di un ragazzino di 12 anni trovato morto nel suo letto, questa mattina, dal padre.

La tragedia è avvenuta in un’abitazione di Sarzana. All’ora del risveglio il padre ha chiamato il figlio per la colazione ma lui non ha risposto. Dopo diversi richiami il padre è entrato nella stanza ed ha cercato di risvegliare il figlio senza riuscirci.

Il ragazzino era andato a dormire senza nessun problema e nella notte è avvenuta la tragedia, al momento inspiegabile.

La chiamata al 118 è risultata inutile, il ragazzino era già morto da ore.

Ora saranno le indagini e gli accertamenti medico-legali a chiarire le cause del decesso.

La vicenda sta suscitando grande commozione anche perchè il ragazzino era molto conosciuto nella zona.