Genova – Non è’ stato riaperto nella notte il casello di Genova Bolzaneto, sull’autostrada A7 Genova – Milano, chiuso ieri sera, intorno all’una, per un camion in fiamme.

L’autista ha fatto a tempo a scendere dal mezzo che stava sprigionando fumo per cause ancora da accertare e la vettura ha preso fuoco.

Il traffico è stato bloccato, con deviazioni ai caselli successivi e precedenti e i vigili del fuoco sono intervenuti con due squadre per spegnere il rogo e bonificare l’area.

L’uscita di Genova Bolzaneto e’ chiusa al traffico provenendo da Milano per Ripristino incidente. Uscita consigliata provenendo da Milano: Genova Ovest.

Coda viene segnalata tra Genova Bolzaneto e Bivio A7/A12 Genova-Livorno per traffico intenso