Prato Nevoso (CN) – Molta paura ma fortunatamente solo lievi ferite per i due genovesi, padre e figlio, feriti in un incidente avvenuto sulla strada che collega Frabosa con Prato Nevoso, in provincia di Cuneo. Per cause ancora da accertare la loro auto si è scontrata con un pullman che trasportava una cinquantina di studenti inglesi che stavano raggiungendo la località sciistica per una settimana bianca. Nell’impatto, ad avere la peggio, è stata la vettura dei due genovesi.

I due sono stati soccorsi dall’ambulanza del 118 e trasferiti all’ospedale di Mondovì per accertamenti ma fortunatamente non sarebbero state rilevate gravi ferite.

Padre e figlio potranno essere dimessi anche in giornata e potranno fare ritorno a casa, a Genova.

In corso la ricostruzione dell’incidente da parte dei carabinieri della locale stazione.