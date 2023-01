Genova – Sono partite le due navi della MSC che navigheranno intorno al mondo per 120 giorni, attraversando mari e oceani e toccando tutti e 5 i continenti.

A bordo ci sono 5.000 persone che resteranno a bordo per l’intero tragitto oppure scenderanno dopo aver realizzato una parte del percorso o, ancora, saliranno a viaggio iniziato.

A partire sono state la MSC Magnifica e MSC Poesia che effettuano due percorsi diversi alla scoperta di mete ambite e scoprendo luoghi di rara bellezza.

Questo tipo di viaggio sta incontrando l’interesse di un numero crescente di persone e segna la ripresa completa del settore del turismo da Crociera, una delle voci più importanti del settore.

I prezzi, non proprio alla portata di tutti, possono essere “frammentati” confermando solo in parte il viaggio della nave o scegliendo un tratto definito del Giro del Mondo.

Ma i fortunati che potranno restare per ben 120 giorni a bordo delle navi da Crociera, certamente non dimenticheranno il viaggio.