Terminerà alle 8 di questa mattina, sul levante ligure, lo stato di allerta meteo arancione per pioggia diffuso ieri da Arpal. Resta sino alle 10, salvo modifiche o cancellazioni, lo stato di allerta giallo per i bacini medi della zona C.

Le precipitazioni che hanno interessato la zona durante la serata-nottata di ieri hanno gonfiato moltissimo i corsi d’acqua mettendo in allarme molte zone potenzialmente alluvionabili ed ora resta alto il rischio di frane e smottamenti per il terreno intriso d’acqua.

Per oggi, lunedì 9 gennaio Arpal prevede venti da Nord-Ovest 50-60km/h sulle zona A e B (ponente Ligure) con rinforzi e raffiche sui crinali ed allo sbocco delle valli esposte soprattutto da pomeriggio.

Moto ondoso in aumento con mare molto mosso o localmente agitato su AB, agitato con possibili mareggiate su C per onda da Sud-Ovest in allungamento fino a 9-10s nel pomeriggio.

Per martedì 10 gennaio sono invece previsti venti forti da Nord su tutte le zone con rinforzi e raffiche sui crinali ed allo sbocco delle valli esposte.

Nelle prime ore della notte mare agitato su C per onda lunga da Sud-Ovest, in calo