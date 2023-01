Genova – Una ragazza aggredita per strada, nei giardini di plastica, derubata ed infine violentata. E’ allarme sicurezza, nel centro storico genovese, dopo i ripetuti episodi di criminalità che si sono registrati negli ultimi giorni.

Dopo le due rapine violente, con le vittime colpite con calci e pugni e poi derubate, un nuovo terribile episodio sta suscitando grande preoccupazione tra chi vive e lavora nella parte antica della città.

Una giovane ha infatti raccontato di essere stata avvicinata da due individui mentre tornava verso casa dopo aver lasciato l’auto nel park della Marina, che l’hanno pria aggredita e minacciata per rapinarla del telefono cellulare, del portafogli e dei monili in oro e poi, non contenti, l’avrebbero sottoposta a violenza sessuale.

La giovane, disperata, è riuscita a contattare le forze dell’ordine quando i due si sono allontanati e soccorsa dall’ambulanza del 118 è stata ricoverata in ospedale dove i medici hanno confermato le violenze subite.

La ragazza ha descritto i due rapinatori e le forze dell’ordine hanno acquisito alcune riprese delle telecamere della zona che potrebbero aver ripreso i due.

La notizia sta suscitando grande emozione poichè si tratta del terzo episodio di violenza registrato in pochi giorni e con aggressioni a scopo di rapina dal forte impatto.

I residenti della zona chiedono maggiori controlli e la presenza costante di forze dell’ordine in azione preventiva.