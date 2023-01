Genova – Ancora pedoni investiti mentre attraversano la strada nel capoluogo ligure, questa volta, però, a causare l’incidente è stata una bicicletta che ha travolto una madre con un bambino.

L’incidente è avvenuto questa mattina in via Fillak dove la donna, tenendo per mano il figlioletto di 6 anni ha attraversato la strada in via Fillak finendo travolta da una bicicletta.

Sbalzati a terra, mamma e bambino sono stati soccorsi dai passanti che hanno pi chiamato il 118.

Sul posto è intervenuta la Croce Rosa Rivarolese e la Croce Oro Manesseno che hanno trasferito mamma e figlio in due diversi ospedali.

Per la mamma è stato scelto l’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena mentre per il piccolo è stato disposto il trasferimento urgente all’ospedale Gaslini.

In corso le indagini della polizia locale per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.