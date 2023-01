Genova – Dopo le proteste dei residenti per i tempi sempre più dilatati sono iniziati i lavori in Via del Lagaccio per il ripristino delle carreggiate e l’eliminazione del semaforo che porta alla parte bassa della Via.

Il cantiere ha aperto oggi e proseguirà sino al completamento dei lavori.

Terminati questi interventi inizieranno quelli relativi ai posti auto.