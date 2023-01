Ventimiglia (Imperia) . Macabro ritrovamento, nel primo pomeriggio di oggi, sugli scogli vicino al pennello di massi accanto a via Dante, sul lungomare. Alcuni passanti hanno notato il corpo senza vita di una persona tra gli scogli ed hanno allertato le forze dell’ordine.

Sul posto è intervenuta l’ambulanza del 118 e i vigili del fuoco ma per la persona non c’era più nulla da fare.

ail cadavere è stato recuperato e sono iniziate le indagini per cercare di identificare la persona, un uomo sulla sessantina, e per capire se si sia trattato di un incidente o di un gesto volontario.

notizia in aggiornamento