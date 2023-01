Correnti pre-frontali che arrivano da occidente accompagnano una perturbazione che dovrebbe interessare la Liguria nel fine settimana. Condizioni di tempo variabile con aumento della nuvolosità e delle precipitazioni, specie nella zona del centro levante.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Venerdì 13 gennaio 2023

Al mattino velature e nubi basse saranno presenti sulla nostra regione, in modo particolare sul settore centro-orientale, ma senza piogge. Nel pomeriggio soleggiamento ovunque più convinto a parte un po’ di nubi basse su alcuni tratti di costa, specie a levante, ma alternate ad ampie schiarite.

Venti deboli o moderati da sud-est al mattino sul settore centro-orientale, in graduale indebolimento e disposizione da est debole su tutta la regione tra pomeriggio e sera.

Mare mosso o molto mosso.

Temperature: In lieve aumento

Costa: min 9/12°C, max 13/17°C

Interno: min -2/+6°C, max +10/13°C (fondovalle/collina)

Sabato 14 gennaio 2023

Nuovo aumento della nuvolosità su tutta la regione. Nubi in un primo tempo medio-alte, poi anche basse specie lungo le coste. In serata non si esclude qualche pioviggine o piovasco nel Genovese.

Venti deboli o moderati da sud-est sul centro-levante, deboli variabili a ponente.

Mare da mosso a molto mosso.

Temperature stazionarie o in lieve calo.

Domenica 15 gennaio 2023

Sul settore centro-orientale molte nubi e tendenza a piovaschi sparsi specie nel pomeriggio-sera.

Più aperto il tempo a ponente.

Ventoso per Libeccio

Lieve calo termico.