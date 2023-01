Albenga (Savona) – Potrebbe aver fatto una vittima la forte mareggiata di Libeccio che da ieri sferza la costa della Liguria. La Guardia Costiera sta cercando in mare una donna tedesca che viveva come senzatetto nel sottopasso di viale Che Guevara, sul lungomare di Albenga.

Della donna si sono infatti perse le tracce e alcuni passanti hanno trovato il giaciglio in cui era solita dormire, inzuppato d’acqua di mare e con le sue povere cose sparpagliate nelle vicinanze.

La speranza è che la donna sia riuscita a sfuggire e si sia messa in salvo ma c’è anche il timore che possa essere stata travolta da un’onda più forte la scorsa notte e trascinata in mare.

Dopo l’allarme alle forze dell’ordine è intervenuta anche la Guardia costiera che sta perlustrando il tratto di mare davanti alla zona dove la donna potrebbe essere finita in mare.