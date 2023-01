Genova – Sono intervenuti i vigili del fuoco, nella notte, per recuperare il fuoristrada che ieri sera, in circostanze ancora da chiarire, ha sfondato le ringhiere di protezione in via Bobbio ed è precipitato nel greto del torrente Bisagno.

Il grosso automezzo ha divelto le ringhiere di protezione con una facilità disarmante ed è volato per alcuni metri ribaltandosi sul tetto.

Le tre persone all’interno, fortunatamente, non hanno riportato ferite gravi ma sono state soccorse e trasferite in ospedale per i controlli del caso.

Sul posto è intervenuta la polizia locale e i vigili del fuoco che hanno imbragato i resti dell’auto e li hanno trasferiti sul piano stradale.

In corso gli accertamenti e la ricostruzione dell’incidente ma sembra che, a causare lo spettacolare volo, sia stata una manovra errata.

(Foto da Facebook, gruppo Sei di Marassi se)