Prosegue il passaggio di forti correnti fredde di origine polare sulla Liguria e il Nord Italia portando tempo freddo e ventoso sulla nostra regione con annuvolamenti in transito, non associati a fenomeni.

Particolarmente rigide le temperature, specie sulle alture.

Queste, nel dettaglio, le previsioni del centro meteo Limet Liguria per le prossime ore:

Venerdì 20 gennaio 2023

In mattinata ancora qualche fiocco di neve sui versanti padani orientali, belle schiarite sul settore centro-occidentale, lato costa, per il resto nubi sparse.

Nel pomeriggio nubi sparse su tutta la regione, in prevalenza medio-alte dalle quali potrebbe filtrare un po’ di sole. Assenza di fenomeni.

Venti forti da nord su tutta la regione.

Mare stirato sotto costa, molto mosso al largo.

Temperature in ulteriore calo le minime nelle aree interne.

Costa: min +1/6°C, max +7/11°C

Interno: min -9 (vette)/-1°C, max + 2/+5°C (fondovalle/collina)

Sabato 21 gennaio 2023

Nubi sparse su tutta la regione, in prevalenza di tipo medio-alto, senza precipitazioni. Probabili schiarite specie lungo le coste.

Venti forti dai quadranti settentrionali.

Mari: Stirato sotto-costa, mosso al largo.

Temperature: Pressoché stazionaria su valori bassi.

Tendenza per domenica 22 gennaio 2023

Un po’ di nubi sparse sulla regione alternate a schiarite

Venti forti settentrionali

Temperature sempre piuttosto basse.