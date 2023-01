Genova – C’è anche un genovese di 54 anni tra i primi condannato per l’assalto alla sede della Cgil di Roma, il 9 ottobre 2021. L’uomo, attivista del movimento No Vax è stato condannato dal giudice con il rito abbreviato assieme ad altre due persone coinvolte che avevano chiesto questo tipo di processo ottenendo uno sconto della pena.

L’attivista No Vax è stato riconosciuto colpevole di devastazione e resistenza a pubblico ufficiale e condannato a sei anni di reclusione.

L’assalto alla sede della Cgil di Roma avvenne durante le manifestazioni di piazza in cui si unirono movimento di ultra destra e No Vax che protestavano contro le scelte del Governo in tema di contrasto alla pandemia dimostrando la pericolosità di frange di estremisti che approfittavano della situazione per compiere atti di violenza e squadrismo.

La maggior parte dei processi deve ancora iniziare e il numero dei condannati è destinato a salire in modo consistente.