Genova – Ancora un pedone travolto mentre attraversa la strada sulle strisce. Questa volta è successo in via Piacenza, all’incrocio con via Allente, sulla strada che porta a Pino.

Un 60enne è stato investito e gettato a terra dove ha battuto violentemente la testa.

Alcuni passanti hanno dato subito l’allarme consentendo un rapido intervento dell’ambulanza del 118.

L’incidente è avvenuto poco prima delle 13 e sul posto è intervenuta la Croce Blu di Castelletto che ha trasferito il pedone ferito all’ospedale San Martino.

Si tratta dell’ennesimo pedone investito proprio sulle strisce pedonali che dovrebbero essere “sicure” per chi cammina a piedi.

Le condizioni della persona, fortunatamente, non sarebbero gravi.

Sul posto anche la polizia locale per gli accertamenti del caso.