Genova – Ancora un incidente stradale con feriti, questa mattina, nel levante genovese. Dopo il pedone travolto da uno scooter in corso Italia, con il blocco della viabilità per diverse ore, un altro incidente stradale è avvenuto poco lontano, all’incrocio tra via Gobetti e via Zara, sempre ad Albaro e sempre nel levante genovese.

Per cause ancora da accertare una vettura ed una moto si sono scontrate e ad avere la peggio è stato il centauro.

La persona è caduta violentemente a terra riportando diverse ferite e lesioni.

Sul posto è intervenuta l’ambulanza del 118 e la polizia stradale che sta compiendo i rilevamenti per accertare l’esatta dinamica dell’incidente e le responsabilità.