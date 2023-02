Camporosso (Imperia) – Animali lasciati morire di fame e cani che, per non morire, si cibavano delle carcasse di altri. Uno spettacolo degli orrori quello che si è offerto agli occhi dei volontari animalisti che si sono recati nella “fattoria” di una coppia di giovani ora sotto indagine per maltrattamento di animali.

Dalle prime indagini sembra che il ragazzo sia finito dietro le sbarre proprio per maltrattamento e per essersi filmato mentre uccideva un maialino e che abbia affidato alla compagna, una ragazza di 28 anni, la cura degli animali che insieme avevano raccolto in una sorta di fattoria in località Magauda, nell’entroterra di Ventimiglia.

Non è chiaro se la giovane abbia abbandonato a loro stessi gli animali o se, invece, non sia riuscita a raccogliere il denaro necessario a sfamarli ma quando le segnalazioni sono arrivate ai volontari del soccorso animale era ormai troppo tardi per un asinello, per un maiale ed un cane e se l’intervento non fosse arrivato subito c’era il serio pericolo che altri nove cani morissero di fame e di stenti.

I volontari hanno trovato i resti dell’asino e del maiale spolpati dai cani affamati e poi la carcassa di un cagnolino che potrebbe aver fatto la stessa fine.

Poco lontano cani ormai allo stremo, pelle e ossa, alcuni addirittura legati alla catena.

La giovane è stata fermata per maltrattamento animali e verrà interrogata nelle prossime ore per comprendere cosa sia successo nella “fattoria-lager” e se abbia chiesto aiuto prima che la situazione degenerasse sino a questo punto