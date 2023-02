Genova – Le riprese della seconda serie di Blanca proseguono senza sosta in giro per la città dove è ambientata la fiction e sui social si scatena il “toto-location” per indovinare quali saranno i luoghi prescelti per girare le scene e quando si potrà vedere Anna Chiara Giannetta impegnata nel suo ruolo e la troupe che allestisce, gira le scene e smonta ogni particolare per spostarsi altrove.

Alcuni Lettori segnalano la comparsa di cartelli stradali in via Pagano Doria, nella zona di San Teodoro e del Lagaccio, che segnalano il divieto di sosta, domani, dalle 7 alle 18, proprio nella via.

Il cartello è accompagnato dall’indicazione “riprese cinematografiche” che hanno fatto pensare ad un riferimento, appunto, a Blanca.

Anna Chiara Giannetta potrebbe dunque arrivare, domani, proprio in via Pagano Doria e i fan possono provare a raggiungere il posto per uno scatto o per un autografo.

Rigorosamente, però, senza disturbare le riprese.