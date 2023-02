Il campo di alta pressione presente sul Mediterraneo non blocca i flussi di aria umida di origine meridionale che creano nuvolosità bassa su gran parte della Liguria. Bassa però la probabilità di pioggia e più concentrata nella giornata di domenica.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Venerdì 17 febbraio 2023

Nubi basse ed irregolari saranno presenti su gran parte della regione, in modo particolare sul settore centrale della costa. Schiarite possibili sui versanti padani, Alpi Liguri, Imperiese ed in parte anche sull’estremo levante spezzino. Bassa la probabilità di pioggia se si eccettuano locali pioviggini in corrispondenza degli annuvolamenti più intensi.

Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali, possibili rinforzi alle spalle del settore centrale.

Mare da poco mosso a localmente mosso.

Temperature pressoché stazionarie

Costa: min +6/10°C, max +11/15°C

Interno: min -3/+6°C, max +6/12°C (fondovalle/collina)

Sabato 18 febbraio 2023

Ancora molte nubi sulla Liguria, più intense sul settore centro-orientale della costa, ma con bassa probabilità di pioggia (al massimo qualche pioviggine negli addensamenti più intensi). Schiarite su Alpi Liguri, Imperiese e versanti padani in genere.

Venti moderati dai quadranti meridionali.

Mare generalmente mosso.

Temperature pressoché stazionarie.

Tendenza per domenica 19 febbraio 2023

Possibili piovaschi sul centro e il levante, più asciutto a ponente.

Ventilazione moderata da sud-ovest

Mare mosso o molto mosso

Temperature invariate.