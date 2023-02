Camogli (Genova) – Ha visto del fumo uscire dal cofano dell’auto ed ha fatto appena in tempo ad accostare il mezzo che sono uscite anche le fiamme.

Momenti di paura per un automobilista che stava percorrendo la statale Aurelia in località Ruta di Camogli sulle alture del celebre borgo marinaro.

Il conducente è sceso dal veicolo e l’auto è stata avvolta rapidamente dalle fiamme ed è andata distrutta prima che i vigili del fuoco riuscissero a raggiungere il posto.

I vigili del fuoco di Rapallo hanno comunque spento le fiamme ed evitato che l’incendio si propagasse.

Spento il rogo sono partite le operazioni di bonifica e la strada è stata riaperta al traffico.

In corso indagini per risalire alle cause dell’incendio della vettura.

(Foto di Archivio)