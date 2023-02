San Colombano Certenoli (Genova) – Forse un guasto o il surriscaldamento della canna fumaria all’origine, ieri sera, dell’incendio che ha danneggiato il tetto di una abitazione costringendo la famiglia che vi abitava a fuggire in fretta.

Intorno alle 20 il forte odore di bruciato ha fatto scattare l’allarme e poco dopo le fiamme sono apparse dal tetto della casa mentre le persone che vi abitano lasciavano in fretta l’immobile.

All’arrivo dei vigili del fuoco la situazione appariva già complessa e subito sono partite le operazioni di spegnimento che sono proseguite sino alla mezzanotte con le operazioni di bonifica.

La famiglia difficilmente potrà far rientro a casa in tempi brevi ma fortunatamente non si registrano feriti o intossicati.

In corso le operazioni di verifica della struttura danneggiata dal fuoco e gli accertamenti per stabilire l’origine delle fiamme.