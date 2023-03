Genova – Migliorano le condizioni del giovane Lupo trovato ferito nella zona di Moconesi e soccorso dai volontari dell’Enpa. Il giovane esemplare, uscito dal branco per il fenomeno naturale della “dispersione” che spinge i giovani esemplari a fondare nuovi branchi, viene curato e sfamato ma presenta una brutta frattura ad una zampa che dovrà essere operata dai veterinari dell’Enpa.

Una operazione complessa soprattutto perché l’animale è selvatico e non è abitato alla presenza dell’uomo e ne è comunque spaventato. Circostanze che favoriranno il reinserimento in natura se la frattura guarirà completamente ma che, al momentol sono certamente un ostacolo in più.

Il lupacchiotto si sta rafforzando, mangia regolarmente e con appetito (in natura mangiava poco perché i lupi cacciano in branco e non da soli) e presto le medicazioni a base di antibiotici dovrebbero metterlo nelle condizioni di affrontare l’operazione.

“L’intervento – spiegano all’Enpa – é stato programmato per lunedí. La frattura é davvero orribile, e la situazione purtroppo non é rosea: incrociamo tutti le dita per lui e auguriamogli il meglio”.

Come sempre chi desidera aiutare gli sforzi dell’Enpa può farlo collegandosi al loro sito web https://linktr.ee/crasenpagenova