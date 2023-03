Camporosso (Imperia) – E’ rimasto per tre giorni accanto al corpo esanime del padrone, morto per un malore improvviso, vegliandolo e sperando che si risvegliasse. I carabinieri intervenuti per avere notizie dell’uomo di cui non si avevano notizie, appunto, da tre giorni, lo hanno trovato accanto al cadavere del padrone, accoccolato come per cercare protezione. Questo cagnolino ora cerca una sistemazione ed è attualmente ospitato dall’associazione delle ambulanze veterinarie emergenza Val Nervia.

Forse verrà adottato da un parente della vittima ma, nel caso contrario, verrà dato in adozione e chi fosse interessato può contattare l’associazione sulla loro pagina Facebook