Genova – Un bambino di appena 5 anni è stato travolto mentre attraversava la strada in via Borzoli. Il piccolo si trovava sulle strisce pedonali quando è sopraggiunta una vettura che lo ha centrato in pieno, scaraventandolo a terra.

Subito soccorso da alcuni passanti e dai genitori, il piccolo è stato trasportato in ambulanza, dalla Croce Verde di Sestri, sino all’ospedale Gaslini dove i medici hanno attribuito il codice giallo.

Il bambino avrebbe subito diversi traumi ma fortunatamente non sarebbe in pericolo.

Sul luogo dell’incidente sono arrivati anche gli agenti della polizia locale che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente. Si tratta dell’ennesimo pedone travolto a Genova mentre attraversa la strada.