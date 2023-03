Genova – Un uomo è stato accoltellato questa mattina, prima dell’alba, in via della Benedicta, al Cep.

Ancora da chiarire le circostanze dell’episodio ma l’uomo avrebbe ferite al torace ed è stato soccorso dal 118 chiamato dai residenti allarmati dalle urla sentite in strada.

Il ferito è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Voltri mentre le forze dell’ordine sono al lavoro per identificare l’autore dell’aggressione e assicurarlo alla Giustizia