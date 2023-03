Savona – Risponde ad un annuncio per la vendita di un fuoristrada Suzuki Jimmy e versa una caparra per confermare l’acquisto ma poi scopre che si tratta di una truffa e denuncia tutto ai carabinieri. Ennesima truffa online con falsi annunci di vendita. Vittima un giovane di Cuneo che ha risposto ad un annuncio pubblicato su una nota piattaforma di annunci. Il giovane è stato subito ricontattato e convinto – con la scusa di un altro acquirente interessato – a versare circa 300 euro quale caparra confirmatoria dell’acquisto.

Una volta versata la somma, però, la truffatrice, una ragazza di 22 anni di Ortona, già nota alle forze dell’ordine – ha cancellato l’annuncio ed è sparita.

Le chiamate al cellulare usato per la trattativa, arrivavano ad un cittadino indiano residente a Milano che potrebbe aver ingenuamente messo a disposizione la linea telefonica.

La vittima del raggiro, però, ha presentato denuncia ai carabinieri di Millesimo che hanno velocemente individuato il titolare del numero telefonico e poi la ragazza accusata della truffa.

Ancora una volta le forze dell’ordine invitano a diffidare degli annunci online troppo vantaggiosi e di pretendere garanzie prima di consegnare denaro, anche piccole somme.

Sempre più spesso, infatti, dietro agli annunci “golosi” si nascondono truffe.