Camogli (Genova) – Sterpaglie in fiamme, ieri sera, lungo il tracciato della ferrovia nella zona di via Bozzo e blocco cautelativo della ferrovia per permettere l’intervento dei vigili del fuoco.

Intervento dei pompieri, ieri sera, lungo i binari della ferrovia Genova – La Spezia per un incendio segnalato da alcuni residenti.

Forse per una sigaretta accesa o un petardo, le erbacce presenti tra i binari si sino incendiate generando molto fumo che ha richiamato l’attenzione dei residenti che hanno subito chiamato il 112.

Sul posto sono arrivati i pompieri ma per consentire le operazioni di spegnimento in sicurezza è stato necessario bloccare il traffico ferroviario.

In corso le indagini per accertare l’origine dell’incendio ed eventuali responsabilità.