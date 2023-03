Camogli (Genova) – E’ scivolato in un dirupo, lungo uno dei sentieri più pericolosi del monte di Portofino ed è morto per le ferite riportate.

Tragedia questa mattina sul sentiero che collega San Rocco di Camogli al piccolo borgo di San Fruttuoso.

Un giovane escursionista è scivolato lungo uno dei tratti più esposti e pericolosi del tracciato ed è precipitato per diverse decine di metri lungo la roccia sottostante ed è morto per le gravi ferite riportate.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco e del Soccorso Alpino che hanno velocemente raggiunto il punto della caduta e poi il luogo dove si trovava il giovane ma per lui non c’era più nulla da fare.

Anche l’intervento dell’elicottero Drago dei vigili del fuoco non ha potuto salvare la vita al giovane.

In corso il recupero del corpo e le indagini su quanto avvenuto.

Ancora una volta l’invito è alla massima prudenza lungo i sentieri e ad affrontare i percorsi con l’attrezzatura necessaria senza sottovalutare i pericoli di alcuni sentieri.