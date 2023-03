Genova – Nei boschi di Liguria continua a correre l’epidemia di peste suina ma i cartelli che avvisano dei rischi riportano la traduzione in inglese sbagliata.

La parola “epidemia” è stata infatti riportata con “outbreack” mentre il termine corretto sarebbe “outbreak”.

La segnalazione è apparsa sulla pagina sociale di Ugo De Cresi, osservatore naturalista piuttosto noto per i suoi studi sul ritorno del Lupo nei boschi di Liguria, ma non solo.

Una svista che certamente non costituisce un particolare danno e probabilmente strapperà solo qualche sorrisetto divertito sull’ormai celebre “modo di fare le cose all’italiana” da parte dei Turisti di lingua straniera ma resta l’amarezza di chi sa che la cartellonistica è stata predisposta da enti pubblici con denaro della collettività e che una controllata in più avrebbe certamente evitato l’ennesima brutta figura.