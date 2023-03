Rapallo (Genova) – Sono gravi, all’ospedale Gaslini di Genova, le condizioni della ragazzina di 12 anni caduta da una finestra della scuola Giustiniani dell’Istituto comprensivo di Rapallo.

La giovanissima sarebbe precipitata, in circostanze ancora tutte da chiarire, da una finestra del secondo piano. Soccorsa dal personale, sul posto è intervenuta l’ambulanza del 118 che ha trasportato in codice rosso, il più grave, la ragazzina all’ospedale.

Sul posto anche le forze dell’ordine che stanno ascoltando il personale e i compagni di scuola per accertare come si siano svolti i fatti.

Le condizioni della giovanissima sono gravi.