La Spezia – Girava per il centro a bordo di uno scooter rubato, senza patente e senza i documenti necessari a risiedere nel nostro Paese. La Polizia locale ha fermato un giovane di 20 anni ad un incrocio ma quando ha chiesto di esibire patente e libretto ha scoperto che il giovane non aveva mai preso la patente, che il motorino su cui viaggiava era stato rubato e non aveva copertura assicurativa.

Gli agenti, esterrefatti, hanno deciso di fare ulteriori controlli sull’identità del giovane e si è scoperto che il ragazzo, immigrato in modo irregolare nel nostro Paese, era anche sprovvisto di permesso di soggiorno ed aveva numerosi precedenti per spaccio.

Trasferito in Questura, il ragazzo è stato identificato e denunciato per ricettazione e per la presenza irregolare in Italia, oltre alla contestazione immediata per la guida senza patente e per la circolazione con veicolo sprovvisto di copertura assicurativa.

Lo scooter sarà nei prossimi giorni riconsegnato al legittimo proprietario che è stato tempestivamente informato del ritrovamento.