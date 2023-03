Genova – Notte di paura nel quartiere del Lagaccio dove una o più persone hanno appiccato, nella notte, diversi incendi che hanno distrutto cassonetti della spazzatura, scooter e auto parcheggiati.

Intorno alle 2 sono scattate le prime segnalazioni ai vigili del fuoco con fiamme in via Lagaccio e in salita della Capra.

Uno dopo l’altro i roghi sono divampati per poi estendersi alle auto e agli scooter parcheggiati nelle vicinanze.

Il denso fumo nero ha anche risvegliato i residenti della zona che si sono allarmati temendo un incendio nei rispettivi palazzi.

Sul posto sono intervenuti i mezzi dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine.

I roghi sono stati spenti e le aree bonificate e sono state avviate le prime indagini per risalire all’autore o agli autori del gesto.

Controllate in queste ore anche le riprese video di alcune telecamere di sorveglianza della zona che potrebbero aver ripreso i responsabili.

Chi disponesse di riprese della notte scorsa nella zona è invitato a contattare le forze dell’ordine per collaborare alle indagini.