Genova – Poliziotti e personale del 118 insultato e aggredito, ieri mattina, in via Bari, da un uomo trovato privo di sensi per terra, in mezzo alla strada.

All’arrivo dell’ambulanza del 118 l’uomo, un 34enne, si è improvvisamente rialzato e ha iniziato ad avere un atteggiamento ostile e violento nei confronti delle persone che erano sul posto per aiutarlo.

L’uomo, all’arrivo dei poliziotti chiamati a supporto del personale paramedico, si è poi scagliato anche contro gli agenti che hanno sequestrato i 2 bastoni di legno appuntiti che aveva con sé, poi lo hanno accompagnato in Questura per identificarlo.

Giunto negli uffici l’uomo ha prima tentato la fuga ma, non avendo sortito alcun esito, ha quindi colpito gli operatori presenti, due dei quali sono stati refertati con 12 giorni di prognosi.

L’uomo è stato arrestato e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e per lesioni.