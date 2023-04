Genova – Uno sguardo di troppo ad una ragazza e un 29enne è stato aggredito, nei giardini di fronte alla stazione di Brignole da un gruppetto di ragazzi che gli ha aizzato contro un pitbull inferocito e lo hanno colpito con i guinzagli borchiati.

Il giovane ha iniziato ad urlare per il dolore e per la paura di essere azzannato dal cane e le sue grida hanno fatto scattare l’allarme e le chiamate al 112.

Il gruppo di aggressori si è dato alla fuga ed è ora ricercato dalle forze dell’ordine che stanno visionando le telecamere di sicurezza della zona per cercare di identificare i giovani violenti.

L’aggredito è stato invece trasportato in ospedale per farsi medicare una gamba con i segni di un morso.