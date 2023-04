Vessalico (Imperia) Era arrivato nella sua seconda casa nella frazione di Lenzari, nel comune di Vessalico per trascorrere la Pasqua, il turista tedesco che ha lasciato senza scorte d’acqua l’intera frazione di Lenzari, nel comune di Vessalico, per riempire la piscina che si che si era fatto costruire nel terreno di sua proprietà. Un paio di tuffi e poi l’arrivo della polizia locale che gli ha contestato una pesante sanzione e l’ha denunciato per aver usato scorte d’acqua riservate alla popolazione e non certo per il proprio divertimento.

Costerà cara la vacanza al turista e molto probabilmente rischia d dover proseguire in Tribunale, la vertenze che lo vede contro l’amministrazione comunale che cerca di mantenere le magre risorse idriche vietando l’uso dell’acqua per pulire le macchine e, appunto, per riempire le piscine.

La difesa del turista sembra basarsi sul fatto che l’uomo non poteva sapere dell’emergenza idrica arrivando dall’estero ma l’ordinanza del sindaco di Vessalico era in vigore già lo scorso anno e non era mai stata ritirata proprio per il perdurare delle condizioni di siccità. Piuttosto difficile, anche per il turista tedesco, sostenere di non essere informato.